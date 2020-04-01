شكرا لقرائتكم خبر عن شكرا أبطال مصر.. بيومى فؤاد يوجه رسالة للأطباء لدورهم فى مكافحة كورونا (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان الكوميدى بيومى فؤاد، رسالة شكر وتقدير إلى الأطباء فى مصر، تكريما لدورهم الكبير والعظيم فى مواجهة فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

ونشر فؤاد، عبر حسابه على إنستجرام، مقطع فيديو، قال فيه: "إلى الجيش الأبيض، أطباء مصر، أبطال مصر، شكرا".

يتعرض الفنان الكوميدى بيومى فؤاد للضرب والتنمر خلال أحداث مسلسل "تيمون وبومبا"، للنجمين أحمد فهمى وأكرم حسنى، حيث تدورالأحداث فى الحارة الشعبية التى يسكن بها، حيث يجسد دور والد أحمد فهمى وضعيف الشخصية مع أبنائه وسكان الحارة طوال أحداث الفيلم فى إطار كوميدى.

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مسلسل "تيمون وبومبا" تدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويعتمد على البطلين أحمد فهمى وأكرم حسنى إضافة إلى مشاركة الفنانة الشابة ويزو بدور رئيسى فى الحلقات، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف جارى الاستقرار على أسمائهم حيث سيكون اختيارهم على حسب وجود مواقف كوميدية تناسبهم.

يشار إلى أن بيومى فؤاد، يشارك فى مسلسل "دهب عيرة"، للنجمة يسرا، المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، ويضم العمل نخبه من النجوم أبرزهم حلا شيحة، خالد سرحان، بيومى فؤاد، عبير صبرى، جومانا مراد، هنادى مهنا، خالد أنور، تيام مصطفى قمر، فرح الزاهد، سلوى عثمان، رمزى العدل وغيرهم من النجوم، وهو إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومن تأليف أمين جمال وأحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

فى سياق آخر، يشارك الفنان بيومى فؤاد فى تصوير فيلم "تسليم أهالى" للنجمة دنيا سمير غانم، ويجسد شخصية تدعى صدقى يعمل موظف فى جهة حكومية ولديه ولد ويقدم هذه الشخصية الفنان هشام ماجد والذى يعمل طبيب لكنه فاشل، بينما يجسد والد الفنان بيومى فؤاد الفنان عبد الله مشرف موظف بسيط وروتينى جداً.