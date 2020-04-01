شكرا لقرائتكم خبر عن على آلة العود..أدعية ورباعيات جديدة لـ مجد القاسم فى شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب مجد القاسم لـ"الخليج 365"، إنه قرر بالتعاون مع الشاعر الغنائي صلاح عطية، تقديم أدعية ورباعيات جديدة بشكل موسيقي مختلف على العود ليتم طرحها في شهررمضان المقبل، موضحا أن هذه الأدعية ستناقش الحالات الإنسانية والأوضاع الإجتماعية فى ظل الظروف الحالية، ومن المقرر أن يتم تسجيلها خلال الأيام المقبلة.

من ناحيه أخرى طرح مجد مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "خليك ‏في البيت‏‏"، لحث الشعب المصرى والعربى على البقاء في منازلهم والإلتزام ‏بالتوعية ‏وتعليمات الوقاية لمساعدة الدول في الحد من انتشار وباء كورونا ‏و‏السيطرة عليه، الأغنية من تأليف صلاح عطية وألحان مجد القاسم وتوزيع خالد ‏عرفة ‏وتم تسجيلها باستوديو مقام.



مجد القاسم

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كما طرح مجد القاسم مؤخراً أحدث ‏أغنياته التى ‏تحمل اسم "يا عسل"، والتى صورها فيديو كليب، عبر قناته ‏الخاصة على ‏موقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من من كلمات محمود ‏عمر وألحان ‏صلاح عطية وتوزيع نادر السيد والكليب من إخراج ميدو ‏بارون، وتم ‏تصوير الكليب بمدينة شرم الشيخ‎.‎

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وانتهى المطرب مجد القاسم من تسجيل ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال ‏‏الفترة القليلة المقبلة ويضم 10 أغان، يتعاون فيهم مع عدد كبير من ‏الشعراء ‏والموزعين والملحنين، منهم سيد راضى وصلاح عطية ومحمود ‏شوقى وباسم ‏منير وحمادة عصمت وريمون، ويراهن عليه مجد خاصة أنه ‏يقدم فيه نوعية ‏مزيكا مختلفة وجديدة عن أعماله السابقة‎.‎‏ ‏