أكشن وتشويق فى أحدث أعمال بروس ويليس Survive the Night

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة lionsgate، عن فيلم الأكشن الجديد Survive the Night، الذى يدور فى إطار أكشن وإثارة، ويقوم ببطولته الممثل العالمى بروس ويليس، ومن المقرر أن يصل إلى دور العرض فى 22 مايو المقبل، ولم تعلن الشركة المنتجة عن أى تغييرات فى مكان أو موعد طرح العمل إلى الان، العمل مدته قد تصل إلى الساعتين.

فيلم Survive the Night ، من إخراج مات إسكنداري، ومن تأليف دوج وولف، ويدور حول طبيب وعائلته، محتجزون كرهائن في منزلهم من قبل المجرمين الهاربين، ومع سير الأحداث يتطلب منهم الأمر أن يطلبوا رعاية طبية فورية، بسبب ما حدث من مجموعة من الهاربين الذين اعتدوا عليهم.

يقوم ببطولة العمل الممثل العالمى بروس ويليس، جنبا إلى تشاد مايكل موراي، ليديا هال، تايلر جون أولسون، شيا باكنر، جيسيكا أبرامز، سارة لين هيرمان، رافاري إليز روبرت، ناتالي دينداتو، رايلي وولف راش، تشارلي الفارادو، جيف هولبروك.

كما أعلنت شركة Lionsgate عن وجود 3 أفلام أخرى لتكملة سلسلة أفلام Has Fallen، التي بدأت بـ فيلم Olympus Has Fallen، وطرح في عام 2013، ومن ثم تم طرح فيلم London Has Fallen، في عام 2016، ثم الجزء الثالث من السلسلة Angel Has Fallen الذى طرح في 23 أغسطس من العام الماضى.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline "، فأن الحزء الثالث من السلسلة حقق إيرادات وصلت إلى 133 مليون و 365 الف دولار منذ طرحه في أغسطس الماضى، وبذلك يصبح مجموع الثلاث أفلام من السلسلة أكثر من 500 مليون دولار في شباك التذاكر العالمية.

وتدور أحداث الفيلم تكملة للجزء الثانى من الفيلم، حيث وجد عميل الخدمة السرية مايك بانينج نفسه مشتبها به فى محاولة اغتيال الرئيس الأمريكى، ويدور الفيلم فى إطار مطاردة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالى، ومع تتابع الأحداث يكتشف أن الهدف الرئيسى كان إبعاد مايكل عن الرئيس الأمريكى ليتم استهدافه بطريقة أسهل.

شارك فى بطولة "Angel Has Fallen" عدد من النجوم أبرزهم جيرارد بتلر، ومورجان فريمان وبيبيه بيرابو وجادا بينكت سميث و سابير ازولاى، والفيلم من إخراج ريك رومان والذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع روبرت مارك كامين، مات كوك، كريتون روتنبرجر، كاترين بنديكت، كريتون روتنبرجر.