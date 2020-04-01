وفاة أسطورة موسيقى الجاز والاس روني بسبب مضاعفات إصابته بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - توفي عازف البوق الأسطوري لموسيقى الجاز والاس روني، الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)، في المركز الطبي لجامعة سانت جوزيف بولاية نيو جيرسي الأمريكية، بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

أكدت الخبر ليديا ليبمان، المسؤولة الإعلامية لروني، في بيان أرسلته لـ"سي إن إن". وقالت: "أشعر بالحزن لتأكيد وفاة عازف البوق وأسطورة الجاز والاس روني (59 عامًا) بسبب مضاعفات كوفيد-19 هذا الصباح. تتطلع العائلة إلى تكريم والاس ومساهماته الموسيقية بمجرد أن يحدث هذا الوباء".

وأضافت ليبمان: "العمل مع والاس كان وسيظل أحد أعظم الامتيازات في حياتي. لقد كان شرفًا لي أن أمثله وأن أكون جزءًا من عالمه الموسيقي. لا يمكنني حتى البدء في التعبير عن مقدار افتقاده له وموسيقاه".

وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، قال أسطورة الجاز مايلز ديفيس: "لقد شعرنا بالصدمة لأن شقيقنا عازف البوق والاس روني توفي اليوم... كان والاس قوة عالمية في مجتمع الجاز. لعب مع مايلز في حفل مونترو التاريخي الذي أخرجه كوينسي جونز... لقد كان محبوبًا وموجهًا من قبل مايلز. سنفتقدك، نحن نحبك". ​