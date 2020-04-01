فيديو| من غرفة ملابسها.. شيماء هلالي تغني "لا تعتذر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة شيماء هلالي عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، فيديو تغني به داخل غرفة ملابسها.

وكتبت شيماء: "ما أعرف ليش خطر عليا أغني في غرفة ملابسي، أغنية لا تعتذر للفنان الكبير عبدالمجيد عبدالله، أعشقها، خليك في البيت".

شيماء هلالي، مغنية تونسية، شاركت في برنامج ستار أكاديمي 3، ونالت أغنيتها "أمتى نسيتك" شهرة كبيرة في الوطن العربي.