بصورة من العُمرة.. إسراء عبدالفتاح تهنئ سارة درزاوي بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرصت الفنانة إسراء عبدالفتاح على تهنئة صديقتها الفنانة سارة درزاوي، بعيد ميلادها، ونشرت صورة تجعمهما عبر "إنستجرام"، في أثناء تواجدهما بالممكلة العربية السعودية، لأداء مناسك العمرة.

وعلقت "إسراء"، على الصورة: "كل سنة وأنت أطيب وأجدع وأحلى واحدة في الدنيا، ربنا يكرمك ويحققلك أكتر من اللى بتتمنيه يا حبيبتي، بحبك أوى ووحشتينى أوى".

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واحتفلت سارة درزاوي، نجمة مسرح مصر، أمس، الموافق 31 مارس بعيد ميلادها الـ28.

سارة درزاوي وإسراء عبد الفتاح، عملتا معًا من خلال "تياترو مصر"، ثم شاركتا في "مسرح مصر"، على مدار 7 سنوات عروض، واستطاعتا تحقيق شهرة واسعة.