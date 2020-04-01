هكذا علقت منة فضالي على دورها في "بت القبايل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورا من دورها في مسلسل "بت القبايل".

وكتبت منة: "زهرة من بت القبائل دور مختلف عن هنية في سلسال الدم، وعن ذهب في أفراح إبليس، بحاول أعمل اللي أقدر عليه علشان أقدم حاجة كويسة تعجبكم، شكرا لكل الناس اللي أشادت بدوري، ويارب دايما أكون عند حسن ظنكم".

يذكر أن منة فضالي تصور حاليا دورها في مسلسل حب عمري، مع هيثم شاكر وسهر الصايغ، إخراج عبدالعزيز حشاد.