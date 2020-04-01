شاهد .. صورة نادرة تجمع شيرين رضا بوالدها

تداولت بعض الصفحات عبر حسابات مواقع السوشيال ميديا، صورة نادرة جدًا للفنانة شيرين رضا برفقة والدها.

وظهرت شيرين من خلالها برفقة

والدها الفنان القدير محمود رضا، أثناء زيارتهما إحدى الدول الكبرى.

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يذكر أن الفنانة شيرين رضا شاركت مؤخرًا في بطولة فيلم الفيل الأزرق 2

وهو بطولة كل من كريم عبدالعزيز، هند صبري، نيللي كريم، إياد

نصار، تارا عماد، أحمد خالد صالح، تامر هاشم، مروان يونس، محمود جمعة، رانيا الملاح، مها أبوعوف، ولاء الشريف، خالد الصاوي، رمزي لينر، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.