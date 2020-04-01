سلمان خان يقرر مساعدة 25 ألف عامل سينمائي

قرر سلطان بوليوود سلمان خان تقديم مساعدات لأكثر من 25 ألف عامل في صناعة السينما بأجر يومي مِن مَن تأثرت أجورهم بإيقاف تصوير الأعمال السينمائية والتلفزيونية بسبب انتشار فيروس كورونا. أوضح تيواري رئيس هيئة صناعة السينما أنهم عندما لجأوا لسلمان خان لتقديم المساعدات هب على الفور وقرر المساهمة في دعم العاملين بأجر يومي في صناعة السينما. Advertisements وأضاف تيواري منتقدًا النجوم الذين يقدمون تبرعات كبيرة لصندوق الإغاثة في حالات الطوارئ ولا يقدمون المساعدات للعمال في صناعة السينما الذين تركوا بدون أي رواتب نظرًا لحالة الركود في الصناعة. تبرعات كبيرة لصندوق الإغاثة في حالات الطوارئ ولا يقدمون المساعدات للعمال في صناعة السينما الذين تركوا بدون أي رواتب نظرًا لحالة الركود في الصناعة. وانهى حديثه بأن إذا الوضع استمر لشهر أو شهرين سيصبح الوضع أكثر سوء وسيحتاج العمال لمساعدة الجميع

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