تداولت بعض الصفحات عبر حسابات مواقع السوشيال ميديا، صورة نادرة للنجم عمر الشريف والدكتور العالمي مجدي يعقوب والأميرة ديانا. وظهر الشريف من خلالها برفقة مجدي وديانا في إحدى اللقاءت النادرة بالمملكة المتحدة. المتحدة. Advertisements يذكر أن أخر أعمال النجم عمر الشريف فيلم ألف اختراع واختراع وعالم ابن الهيثم، وهو من إخراج رانيا مروة، وبطولة كل من رانيا مروة وسمير شمص، علي فقيه، خالد السيد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. صورة نادرة تجمع بين عمر الشريف ومجدي يعقوب والأميرة ديانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.