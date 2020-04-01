محمد رمضان في الحي الشعبي بمدينة الإنتاج مع البرنس

يواصل الفنان محمد رمضان تصوير مشاهد مسلسله "البرنس" داخل ديكور حي شعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي، حيث انتهى مخرجه من تصوير أكثر من نصف أحداثه، ويأمل الانتهاء منه بالكامل خلال الأسبوع الأول

من رمضان.

وأطلق رمضان حملة ترويج للمسلسل بنشر البوستر الدعائي له، عبر حسابه بموقع إنستجرام، وظهرمحمد رمضان سجينا في الصورة، حيث تشهد الأحداث دخوله السجن

ظلما نتيجة صراعات مع أشقائه.

والمسلسل تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان.

والمسلسل هو التعاون الثاني بين محمد سامي ومحمد رمضان في الدراما بعد مسلسل "الأسطورة" عام 2016.