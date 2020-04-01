محمد محيي يطلق أغنية فوضت أمري



أطلق المطرب محمد محيي، أغنيته الجديدة باسم "فوضت أمري" عبر الخدمة الصوتية لإحدى شركات الاتصالات التي تتولى الأعمال الغنائية له.

ومن المقرر أن تنطلق الخدمة من اليوم حتى

مساء الخامس من أبريل القادم على أن يطلقها رسميا على كافة وسائل التواصل الاجتماعي في اليوم التالي.الأغنية الجديدة تعاون فيها محيي مع الشاعر الغنائي أشرف أمين ولحنها لنفسها، والتوزيع لمحمد العشي والميكس لمحمود عزت والماستر لأمير محروس.وتعد الأغنية هي الثانية له من ألبومه الجديد "بتاع زمان" بعد نجاح أغنيته الأولى "سهرانين" وتحقيقها مشاهدات عالية.