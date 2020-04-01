إينرجي تدعم حملة خليك في البيت بلقاءات أون لاين



في ظل دعمها للإجراءات التي تدعو للبقاء في المنزل للوقاية من فيروس كورونا المستجد، قرر راديو إينرجي، 92.1، تسلية الجميع في منازلهم بإجراء حوارات عبر خاصية البث المباشر مع عدد من نجوم الفن لأول مرة في الوطن العربي.

وأجري مذيع إينرجي محمد طارق قضا لقاء عبر خاصية البث

المباشر على انستجرام مع الفنان اللبناني وائل جسار، الذي تحدث عن الكثير من تفاصيل مشواره الفني وقدم عدد من الأغاني لمتابعيه.

وشكر جسار الشعب اللبناني على الهواء لالتزامه بالحظر ، كما كشف أنه يمضي ساعات الحظر في تعلم

طبخ أكلات جديدة ومراجعة دروس الرياضيات مع ابنه.وتأتي تلك الخطوة من جانب إينرجي، في دعم إجراءات الدولة والمطالبات بالبقاء في المنزل قدر الإمكان للوقاية من الفيروس المستجد.كان الراديو أجرى عدد من التغييرات في الخريطة البرامجية الخاصة به، لكي تناسب إجراء حظر التجوال الذي فرضته الحكومة والذي يبدأ في تمام الساعة السابعة مساء، وسمحت لموظفيها العمل في المنزل منعاً للإختلاط ولتقليل التجمعات.