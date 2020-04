تراند اليوم : وفاة نجم حرب النجوم وسيد الخواتم بعد إصابته بفيروس كورونا

توفي نجم سلسلة أفلام ”حرب النجوم“ و“سيد الخواتم“ أندرو جاك، بعد إصابته بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 76 عامًا، حسبما أكّد مدير أعماله لصحيفة ”مترو“ البريطانية.

وتوفي أندرو، الذي لعب دور الرائد كالوان إمات في سلسلة حرب النجوم، في مستشفى سانت بيتر في تشيرتسي، بعدما حدثت له مضاعفات جرّاء إصابته بالفيروس التاجي المستجد ”كورونا“.

ووفقًا لوكيله جيل ماكولو، فإن أندرو لم يكن مع زوجته غابرييل لأنها في الحجر الصحي باستراليا ولم تتمكن من التحدث إليه قبل وفاته.

Advertisements

وقال ماكولو: ”عاش أندرو على واحد من أقدم المراكب العاملة في نهر التايمز، وكان مستقلاً بشكل كبير ولكنه كان يحب زوجته غابرييل روجرز بجنون“.

وأضاف إن ماحدث كان مأساويًا فقد كانت غابرييل عالقة في الحجر الصحي في استراليا بعد أن وصلت لتوها من نيوزيلندا الأسبوع الماضي، ولم تكن قادرة على رؤيته أو التحدث إليه في نهاية حياته، ومن المحتمل ألا تنعقد له جنازة“.

وقد تألق أندرو جاك في أفلام مثل The Force Awakens و The Last Jedi، وعمل أيضًا كمدرب لهجة، بما في ذلك في أفلام Star Wars الأخرى مثل Rogue One في عام 2016 وفيلم Solo عام 2018، كما عمل مع روبرت داوني جونيور في Chaplin و بيرس بروسنان عام 1992 في ”GoldenEye“ في عام 1995.