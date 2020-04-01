تراند اليوم : بالفيديو – قصة انفصال سمير غانم و تركه جورج سيدهم .. غاب عن جنازته و تركه وحيدا

تداول رواد وقع التواصل الاجتماعى فيسبوك فيديو للفنان الراحل جورج سيدهم يكشف فيه عن بعض التفاصيل الخاصة بانفصال فرقة ثلاثى أضواء المسرح خاصة بعد رحيل الفنان الضيف أحمد.

وقال جورج سيدهم : اننا لم ننفصل عن الفرقة ولكن أراد سمير غانم غانم ان يخوض تجربة بعيدا عن فرقتي المسرحية التي قدمت بإنشائها وهو له كل الحرية فى هذا القرار وفى حالة رغبته الشديدة للعودة لفرقتي فانني ساكون سعيدا.

وأضاف جورج سيدهم قائلا : سر تأخر زواجى هو ان لا يوجد فتاة يمكن ان تتحملني خاصة أن حياتى صعبة للغاية لأن الفنان له طبيعته الخاصة ولا يمكن أن يتعايش معها إلا فتاة صبورة الى حد بعيد.

يذكر ان شيع جثمان الفنان جورج سيدهم يوم الأحد الماضي وحضر الجنازة 4 فنانين وهم أشرف زكي وإلهام شاهين ودلال عبد العزيز وهانى رمزى وأشقائها بينما غاب عن الحضور رفيق دربه سمير غانم.