تراند اليوم : بدر في تمامه .. أول صورة لابنة ياسمين عبد العزيز – اتفرج

أثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز جدلا واسعا بسبب نشرها صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام مع فتاة اخرى وهو الامر الذى دفع الكثير من متابعيها للاستفسار.

وتسببت ياسمين فى حالة من الحيرة لدى متابعيها حيث ظن البعض انها ابنتها والبعض الاخر اكد انها ليست ابنتها وإنما احدى الممثلات معها فى المسلسل الجديد “ونحب تانى ليه”.

المثيل ان ياسمين عبد العزيز لم تعلق على الصورة وهو الأمر الذي زاد من الحيرة خاصة ان هذه الفتاة لم تكن المرة الأولى التي تظهر فيها مع ياسمين عبد العزيز وهو ما دفع البعض ان يرجح فكرة انها ابنتها.

يذكر ان ياسمين عبد العزيز تقوم حاليا بتصوير دورها فى مسلسل “ونحب تانى ليه” والذى يشارك فى بطولته شريف منير وهو من تأليف عمرو محمود ياسين ومن المقرر ان يعرض فى رمضان المقبل.