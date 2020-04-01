هيفاء وهبي تنشر صورا جديدة من عيد ميلادها

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 أبريل 2020 03:55 صباحاً - ‫⁧‫ قبلت الفنانة اللبنانية ⁧‫هيفاء وهبي ‬⁩ تحدي جديد من صديقتها بنشر صورها المفضلة. وقامت هيفاء وهبي بإختيار صورًا جديدة خلال الإحتفال بعيد ميلادها الأخير قبل بداية العزل المنزلي ‬ونشرتها عبر حسابها على انستغرام. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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