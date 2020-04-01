ميريام فارس تستحم بالدقيق.. فيديو طريف مع نجلها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحاول الفنانة اللبنانية ميريام فارس قضاء أكبر وقت ممكن مع نجلها الوحيد «جايدن» استغلالاً لفترة الحجر المنزلي خلال أزمة كورونا، لتعويضه فترة انشغالها عنه بأعمالها الفنية.

ملكة المسرح لا تبخل على محبيها في مشاركتهم بلحظات مميزة تجمعها بابنها، تشجيعاً لهم على التزام منازلهم، منعاً لتفشي وباء كورونا، وظهرت في فيديو جديد داخل المطبخ، تقوم بتحضير بعض المخبوزات، وكان يشاركها «جايدن» الذي حرصت على اخفاء ملامحه، إلا أن الأخير قرر اللعب بالدقيق، ليتحول الأمر لوقت مرح مع والدته، حيث أغرقها بالدقيق، وهو ما لم يزعج الفنانة التي تقبلت الوضع بالضحكات القوية، وقررت مشاركة هذا الموقف مع محبيها.

يذكر أن كليب «قومي» كان آخر ما طرحته الفنانة اللبنانية ميريام فارس، والأغنية من كلمات وألحان يوسف العماني، توزيع حسام الدين، ماستر جاسم محمد، والكليب من إخراج شريف ترحيني، بينما كانت حفلة عيد الحب هي آخر سهرة احيتها الفنانة في إمارة رأس الخيمة ضمن فعاليات مهرجان السعادة في الإمارات.

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من ناحية أخرى، تم الغاء حفل النجمة اللبنانية ميريام فارس الأخير، والذي كان من المقرر أن تحييه في مدينة الملك عبدالله الإقتصادية بجدة، ضمن فعاليات أول بطولة نسائية للغولف في المملكة العربية السعودية، يوم 20 مارس الماضي، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها المملكة لمحاربة إنتشار فيروس كورونا عالمياً، حفاظاً على سلامة الجمهور.

ميريام فارس احتفلت بزفافها على رجل الأعمال اللبناني داني متري في أجواء سرية بعيداً عن أعين الإعلام في فندق فينيسيا بصالة Eau de Vie في أغسطس 2014 بحضور 14 شخص فقط من أسرتي العروسين، وحينها طرحت الفنانة كليب أغنية «دقوا الطبول» الذي تضمن لقطات من حفل زفاف وشهر عسل الفنانة في جزيرة سانتوريني اليونانية، وقد رُزقت الفنانة بمولودها الأول «جايدن» فبراير 2016.