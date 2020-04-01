نانسي عجرم وزوجها يصفقان لأطباء لبنان من شرفة المنزل.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم في مبادرة «زقفة للأبطال» التي أطلقها نشطاء من لبنان، تحية منهم للطواقم الطبية التي تمثل حائط الصد الأول ضد تفشي فيروس كورونا المستجد.

نانسي نشرت مقطع فيديو، ظهرت فيه تقف في شرفة منزلها إلى جانب زوجها، طبيب الأسنان فادي الهاشم، وابنتهما ميلا، بالإضافة لإحدى عاملات المنزل، وقالت: «لكل الأطباء والممرضين والطاقم الطبي اللي عم يهتم بكل الناس، بتستاهلوا أكتر من هيك وهيدي زقفة كبيرة لإلكن» كما ارفقت الفيديو بتعليق كتبت فيه: «شو ما عملنا ما بيكفي حتى نشكركن.. من قلبنا زقفة للابطال، الله يحميكن ويحمي جميع الأطباء والمسعفين والممرضين والممرضات ويحمي عيلكن وعيلنا كلنا».

على جانب آخر، تم تأجيل محاكمة زوج الفنانة، فادي الهاشم في قضية مقتل محمد الموسى في منزلهما على يده رمياً بالرصاص،بسبب الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا وذلك بناءً على تعميم وتوجيهات مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل اللبنانية.

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النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، وجهت تهمة القتل العمد للطبيب فادي الهاشم، وذلك بموجب المادة 547، التي تتراوح عقوبتها بين 15 سنة و20 سنة، لكنها عطفتها على المادة 229 من قانون العقوبات اللبناني التي تعطي أسبابًا تخفيفية حتى يُعفى من العقاب إذا ثبت أنه قتل دفاعًا عن النفس.

يُذكر أن نانسي عجرم كانت طرحت حديثاً كليب جديد لأغنية بعنوان «قلبي يا قلبي» من ألحان نبيل خوري.