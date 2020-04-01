حلا شيحة تتنزه مع أطفالها «رغم أنف كورونا» وتتعرض لهجوم شرس.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في الوقت الذي حذرت فيه الفنانة المصرية حلا شيحة متابعيها من الخروج من المنازل لغير الضرورة، خوفاً من تفشي وباء كورونا، قررت التنزه مع طفليها رغم أنف «كورونا» بحسب تعبيرها.

حلا نشرت مقطع فيديو ظهرت فيه تقوم سيارتها برفقة نجليها، معلقة عليه: «رغم انف كورونا، حافظ على ابتسامتك، نزهة حول المنزل، لاش الاخبار الكتير اللي بتجيب اكتئاب صباحكم جميل »، وكان لافتاً عدم اتخاذ الفنانة وطفليها أي اجراءات وقائية ضد الفيروس كارتداء كمامات وقفازات.

وعلى الرغم من تعمد الفنانة اغلاق خاصية التعليق، هاجم النشطاء الفنانة واتهموها بتعريض حياة نجليها لخطر الإصابة بالعدوى، وكذلك تشجيع الآخرين على الخروج من منازلهم.

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يُذكر أن حلا شيحة تنافس في المارثون الرمضاني المقبل بمسلسل «دهب عيرة» من تأليف أمين جمال وأحمد عادل، إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج العدل جروب، وتشارك حلا في بطولته أمام يسرا، جومانا مراد، عبير صبرى، جومانا مراد، بيومى فؤاد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى وتيام مصطفى قمر، وغيرهم.

من ناحية أخرى، تنتظر حلا شيحة عرض فيلمها الجديد «مش أنا» الذي تشارك في بطولته أمام تامر حسني، ماجد الكدواني، حلا شيحا، سوسن بدر، شيرين، أسما سليمان، وغيرهم، والفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.