إليسا غاضبة بسبب العنف ضد الحيوانات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة اللبنانية إليسا، عن غضبها الشديد ووجهت رسالة قاسية لبعض اللبنانيين وذلك في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”.

إليسا، قالت في تغريدته: “في إجرام مش طبيعي عم يصير لما ناس عم يقتلو حيواناتن من دون سبب أو بسبب الجهل.. بأي لغة منحكيكن لتعرفو إنو الحيوان ما بينقل كورونا للإنسان! وقّفو هالمشاهد البشعة! حرام هالإجرام اللي عم يصير!”.

وكان العديد من اللبنانيين قد تخلوا عن حيواناتهم وتركها في الشارع بعد انتشار فيروس كورونا اعتقادًا منهم أنها تنقل العدوى للإنسان، وانتشر مؤخرًا العديد من الصور عبر موقع “تويتر”، للكلاب خلال معالجتها بعد تناولها سموم بعد أنا قام أحد الأشخاص بوضع لحوم مسممة لهم في الشارع.

من ناحية أخرى استعانت الفنانة اللبنانية إليسا، بكلمات أغنية “كرهني”، لتوجيه عدة نصائح لمنع الإصابة بفيروس كورونا والذي انتشر بشكل كبير في لبنان، ونشرت عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”، مقطع من الأغنية جاء فيه: “مابدي تقرب ليّ وتسلم عادي عليّ ضلك حبني عن بعد”.

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أغنية “كرهني”، من كلمات علي المولى، وألحان فضل سليمان، وتجاوزت نسب مشاهدة الأغنية أكثر من 62 مليون مشاهدة على “يوتيوب”.

الفنانة اللبنانية كشفت مؤخرًا عن تفاصيل أول أغنية من ألبومها الجديد والذي تستعد لطرحه في موسم عيد الفطر المقبل 2020.

إليسا، قالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “اليوم بكيت أنا وعم سجّل الغنية، رح اكشف عنوانا لأنه صار ‏معروف وهو قهوة الماضي، ما فيي أوصف هالإحساس اللي جامع أجمل كلام من سهام الشعشاع مع لحن محمد رحيم اللي حافظلي ‏صوتي بتفاصيله، كتير متشوقة تسمعوا الغنية”. ‏

إليسا، طرحت مؤخرا أغنية جديدة تحمل اسم “عم ثور”، لدعم الشعب اللبناني في ثورته الحالية، من كلمات سهام ‏الشعشاع، وألحان محمد رحيم‎.