إصابة المطربة الأمريكية كالى شور بفيروس كورونا.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
أعلنت المغنية والمطربة الأمريكية كالي شور، البالغة من العمر 25 عاما، عن إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدة أنها التزمت بالحجر المنزلي لمدة تصل إلى 3 أسابيع لم تخرج إلا لزيارة محلات البقالة.
المطربة العالمية أوضخت أن ذلك لم يكن كافيا لحمايتها من الإصابة، وأوضحت شور أنها في الأيام الأولى من الإصابة كانت تتألم كثيراً وكان لديها ارتفاع في درجات الحرارة وفقدت حاسة التذوق والشم، مؤكدة أن الأمر غاية في الخطورة ويجب أن يأخذ بمحمل الجد.
وكان موقع جاست جيرد، قد أعلن عن وفاة الممثل الكوميدي الياباني الشهير كين شيمورا بشكل مأساوي عن عمر يناهز السبعين بعد أن عانى من مضاعفات فيروس كورونا.
وفاة كين ليست الاولي بين الفنانين بسبب كورونا حيث توفى الممثل الأمريكى العالمى مارك بلوم، من مضاعفات إصابته بالفيروسات التاجية كورونا المستجد “كوفيد 19”،ايضا والذى رحل عن يناهز 69 عامًا، وقد كان بلوم معروفًا بمشاركته فى أفلام مثل “Desperately Seeking Susan” و”“Crocodile Dundee، بالإضافة إلى مجموعة من مسرحيات Broadway والإنتاج المسرحى والأعمال التلفزيونية.
وجاءت أخبار وفاة بلوم بعد الإعلان، عن وفاة الكاتب المسرحى برودواى تيرينس ماكنالى، وكان قد ظهر بلوم” لأول مرة فى برودواى، عام 1977 فى فيلم “The Merchant”، كما ظهر فى أعمال منها “Lost in Yonkers” و“The Best Man”، فيما كان آخر ظهور له على كان عام 2013 فى “The Assembled Parties”.
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