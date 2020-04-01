إيميليا كلارك تحث جمهورها على التبرع لضحايا كورونا بطريقة مبتكرة.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

ابتكرت النجمة والممثلة البريطانية إيميليا كلارك، طريقة جديدة لحث جمهورها للتبرع لضحايا فيروس كورونا، حيث طالبتهم للتبرع لصندوق الإغاثة الخاص لجمع مبلغ 250 ألف جنيه إسترلينى، فى مقابل تناول العشاء معها عبر الفيديو كول.

النجمة العالمية إيميليا كلارك، نشرت مقطع فيديو عبر حسابها بموقع “إنستجرام” تقول به إنها تدعو 12 متبرعا لعشاء فاخر من خلال مكالمة فيديو.

وقالت النجمة العالمية: سنقوم بطبخ العشاء سويا وسنتناوله معا، سنناقش الكثير من الأشياء.. العزلة والخوف وأيضًا مقاطع الفيديو المضحكة”، لافتة إلى أنها لا تستطيع الطهي لذا سيكون الأمر ممتعا.

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وأشارت كلارك إلى أن الأموال التي يتم جمعها ستساهم في توفير الدعم لمرضى السكتة الدماغية إلى جانب توفير أسرة في المستشفيات لمرضى فيروس كورونا.

وعلى جانب أخر، يعيش نجوم هوليوود وشركات الإنتاج معاناة بسبب تعطيل عرض أفلامهم نتيجة تفشي فيروس كورونا في الكثير من دول العالم، ما أدى إلى تأجيل عرض مجموعة من أشهر الأفلام، التى كان مقرر عرضها خلال أيام، لكن مع تزايد المخاوف الصحية في شتى أرجاء العالم جراء تفشي الفيروس القاتل، تم تأجيل عرض هذه الأفلام بناء على القرارات التي تتخذها الحكومات بغلق أي مكان تجمع منعا لتفشي عدوى كورونا.

وفى ذات السياق تراجعت مبيعات التذاكر إلى أدنى مستوياتها فى آخر 20 عاما على الأقل في دور السينما بأمريكا الشمالية حيث أدى وباء كورونا، إلى واحدة من أسوأ عطلات نهاية الأسبوع في هوليوود في شباك التذاكر، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع “abcnews”، بلغ إجمالي الخسارة نحو 55.3 مليون دولار في المسارح الأمريكية وكندا.