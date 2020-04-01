شكرا لقرائتكم خبر عن اللبنانى جاد شويرى يتحدث عن ألبومه الجديد..الأغانى المصرية قلبى بيحبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب اللبنانى جاد شويرى من تسجيل عدد كبير من أغانى ألبومه الجديد، والمقرر طرحه بواقع أغنية كل فترة، وقال شويرى لـ"الخليج 365"، الألبوم يتضمن عدد كبير من الأغانى باللهجة المصرية، وهى الأغانى واللهجة التى يحبها قلبى.

وأضاف شويرى، أنه يتعاون مع سلطان الطرب جورج وسوف فى أغنية مصرية من إخراجه وإنتاجه تحمل اسم "صاحى الليل" من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع سليمان دميان ، حيث تعاون جاد وجورج فى أغنيته الأخيرة "ملكة جمال الروح"، وحققت نجاحا كبيرا، ومن المقرر تصويرها على طريقة الفيديو كليب على الفترة المقبلة.

وكان آخر أعمال جاد شويرى كليب "لو قامت القيامة" للمطربة اللبنانية لولا جفان، وقام بإخراجه، وهى من كلمات هانى صاور، ألحن محمد مدين، توزيع مينو.



جاد شويرى

من ناحية أخرى أحيا جورج وسوف حفل رأس السنة بمدينة اللاذقية السورية يوم 25 ديسمبر الماضى، رغم ما تشهده من أحداث، وقدم عددا من أغنياته منها: يوم الوداع، أنت غيرهم، لسه الدنيا بخير، كلامك يا حبيبى، شىء غريب، اتأخرت كتير.

Advertisements

وكانت انتشرت مؤخرا شائعة تفيد وفاة جورج وسوف، إثر إصابته بأزمة قلبية، الأمر الذى أثار الجدل بين محبى سلطان العرب وجعلهم يتساءلون عن صحة المعلومة، أو كونها مجرد شائعة كغيرها من الشائعات التى ترددت قبل سنوات حول وفاته.

وفى رد ساخر، نفى الفنان جورج وسوف، الشائعة بنفسه، عن طريق نشر ستورى عبر حسابه على إنستجرام، وفى تعليق على صورة كاريكاتيرية له، قال "لمخترع شائعة انو متت بقلو: عبيب ألبى"، تعليق جورج وسوف حسم الجدل بشأن الشائعة لتمت فى مهدها، وبما لا يجعل مجالًا للشك بشأن عدم صحتها، وذلك كون الفنان السورى قد رد عليها بنفسها دون الاستناد إلى مصادر مقربة أو غيرها من التصريحات التى تحمل بعض الشك بشأن حالته الصحية.