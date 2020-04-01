شكرا لقرائتكم خبر عن أوس أوس يهنئ سارة درزاوى بعيد ميلادها: "سنة مليانة بالخير بعد لعنة كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الفنان محمد أسامة، الشهير بـ"أوس أوس" زميلته الفنانة سارة درزاوى، بعيد ميلادها، حيث نشر صورة له برفقتها من إحدى العروض بمسرح مصر، متنيا لها السعادة فى العام الحالى عقب انتهاء أزمة فيروس الكورونا.

أوس أوس، علق عبر حسابه بموقع انستجرام، قائلاً :" كل سنة وانتى طيبة يا سوسو وتبقى سنه مليانة بالخير والسعادة بعد لعنة الكرونا دى ماتخلص باذن الله"، وردت سارة درزاوى، "يا أوس أوس .. وأنت طيب و بألف خير يا حبيبي.. ربنا يعديها بألف خير".



أوس أوس

يشارك أوس أوس عدد من الفنانين كضيوف شرف خلال حلقات مسلسل "وصل أمانة" للفنانين على ربيع ومصطفى خاطر والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث تعتمد فكرة العمل على الحلقات المتصلة المنفصلة مع ظهور فنان كضيف شرف في كل حلقتين، وصور الفنانين صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى مشاهدهم كضيوف شرف في الحلقات.

ويجسد أوس أوس وحمدى الميرغنى خلال أحداث مسلسلهما "اتنين فى الصندوق" المقرر المنافسة به رمضان المقبل، شخصية عاملى نظافة – زبالين – يكتشفان مع تطور دراما العمل أنهما أبناء رئيس دولة زيمبابوى، ليتبدل حالهما، وتتغير نظرة الناس لهما، بعد أن كان يلفظهما المجتمع ويتجاهلهما حيث أصبح الكل يتودد لهما.

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مسلسل "اتنين فى الصندوق" كان يحمل اسم "روحين فى زكيبة" قبل تغييره وهو تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى وبطولة حمدى الميرغنى وأوس أوس ونهى عابدين وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار ورحاب الجمل وأحمد عبد الله محمود وهايدى رفعت ومحمد حسنى وياسر الطوبجى ومحمود الشرقاوى ومحمود عبد الغفار وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدى.