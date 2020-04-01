شكرا لقرائتكم خبر عن "دا اللى بيحصلنا الأيام دى".. هكذا عبر شيكو عن الإقبال على الطعام أثنا الحظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان شيكو ، على مشاركة "فيديو" من أحد البرامج الفنية التى ظهر بها برفقة كل من الفنانين أحمد فهمى وهاشم ماجد، وعبر من خلاله على حالة المواطنين في مصر ودول العالم، حيث الإقبال الكبير على الطعام أثناء الحظر المنزلى، وذلك عبر حسابه بموقع انستجرام.

ظهر شيكو برفقة كل من الفنان هاشم ماجد وأحمد فهمى، حيث كان يشكو من تعب في البطن، خلال تناوله بعض الكثير من الطعام، بينما علق قائلاً :""دا اللي بيحصلنا الأيام دي".

يشار أن الفنان شيكو أعلن قبوله تحدى الفنان أحمد فهمى، ضمن مبادرة أطلقها سعد سمير، لاعب النادى الأهلى، بخصوص التكفل برعاية عدد من الأسر المتضررة من فيروس كورونا والسيول.

Advertisements

ظهر الفنان شيكو مرتديا كمامة، خلال فيديو عبر حسابه بموقع انستجرام، مشيرا إلى قبوله التكفل بـ 50 أسرة تضررت من التابعات الاقتصادية لفيروس كورونا والسيول خلال الفترة الماضية، قائلاً:" أنا قبلت التحدي يا فهمي و هتولي 50 أسرة الشهر دا...بتحدى هنا الزاهد، احمد السعدني، عمرو يوسف و رانيا يوسف".

يذكر أن شيكو بصدد التحضيرات لفيلم جديد لم يستقر على اسمه حتى الآن، من تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز، وكريم يوسف، ومن إخراج عمرو صلاح، وإنتاج سينرجى فيلمز، ومن المقرر أن يعلن القائمون على الفيلم أسماء الممثلين خلال الفترة المقبلة، ويدخل شيكو الفيلم بدون زميله وصديقه هشام ماجد لأول مرة، وهى المرة ا لأولى الذى يقدم فيها شيكو عملا سينمائياً أو درامياً بدون هشام ماجد منذ أن ظهروا على الساحة الفنية .

من ناحية أخرى شارك شيكو مؤخراً في عرض مسرحية "عطل فنى" بطولة أكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو وأيتن عامر، ونشوى مصطفى، وإسماعيل فرغلى، وأوتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك فى الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا، وتسجل المسرحية التجربة الأولى لأكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو على خشبة المسرح، بعد تقديمهم عددًا من الأفلام الكوميدية وأيضًا المسلسلات خلال السنوات الماضية.