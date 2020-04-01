شكرا لقرائتكم خبر عن جايسون موموا الأقرب لبطولة فيلم God of War والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض المصادر الموثوق فيها، لـ موقع " wegotthiscovered "، أن شركة Universal، تعمل على البدء بـ تجهيزات فيلم God of War، المستوحى من إحدى ألعاب الـ Play Station، على أن يبدأ التصوير بعد أن ينتهى فيروس كورونا، وعودة الحياة إلى طبيعتها، وكشفت الموقع، أن الشركة تفكر فى التعاقد مع الممثل العالمى جايسون موموا، لـ بطولة العمل الجدي فى دور Kratos.

ولم ترد شركة Universal، على الأمر الذى نشر على الموقع، سلبا أو إيجابا إلى الان، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " wegotthiscovered ".

كما نضمت الممثلة الأمريكية ماريسا تومي إلى النجم العالمى جايسون موموا ، لبطولة الفيلم الجديد "Sweet Girl، وسيقوم المصور السينمائي برايان أندرو ميندوزا، بالإخراج لأول مرة، في الفيلم الذى سيشارك في إنتاجه مع موموا.

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ويدورالفيلم الجديد Sweet Girl ، حول موموا الذى يلعب دور زوج مدمر يتعهد بإيجاد الأشخاص المسؤلين عن قتل زوجته مع حماية، ابنته، ستلعب تومي دورسيناتور أمريكي.

تومي رشحت لثلاث جوائز أوسكار، وفازت بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم " My Cousin Vinny"، الصيف الماضي وهي تعيد تمثيل دورها في دور العمة ماي في فيلم "Spider-Man: Far From Home"، الذى شارك في بطولته توم هولاند وجيك جيلينهال، وحققا نجاحًا كبيرًا، وحقق العمل أكثر من مليار دولار في جميع أنحاء العالم، وكانت ظهرت تومي لأول مرة في فيلم " Captain America: Civil War "، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety".

يذكرأن الممثل العالمى جايسون موموا كان قد عرض له مسلسل See، الذى حصل على تقييمات مرتفعة، ونجح المسلسل في حصد تقييمات وصلت لنسبة 94% عبر موقع rotten tomatoes، بينما حصل على تقييم 8.8 عبر موقع imdb.

ويدورالمسلسل حول فقد الجنس البشري الإحساس بالبصر، وكان على المجتمع إيجاد طرق جديدة للتفاعل والبناء والصيد والبقاء على قيد الحياة، من ثم يتم ولادة طفلين يستطيعون الرؤية، مما يجعل الجميع في صراع ليفوز بهم.