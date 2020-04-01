شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تبكى بعد غناء ست الحبايب مع مايا دياب.. فديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تستطع الفنانة يسرا تمالك دموعها عند الحديث عن والدتها مع الفنانة مايا دياب، أثناء بث مباشر عبر حسابها بموقع انستجرام، وذلك خلال بقائهم في المنزل وفقا للإجراءات الاحترازية لوقف تفشى فيروس كورونا.

وظهرت الفنانة يسرا، حيث غنت أغنية ست الحبايب وأهدتها إلى والدتها، حتى فاضت عيناها بالبكاء على والدتها، التي توفيت العام الماضى والتي رحلت والدة يسرا في يوليو الماضي بعد صراع طويل مع المرض، حيث مرت بأزمة صحية قبل وفاتها بعدة أشهر ألزمتها الفراش.



الفنانة يسرا ومايا دياب

يشار أن النجمة يسرا حرصت على الاحتفال بعيد الأم بنشر صورة تجمعها مع والدتها الراحلة، عبر حسابها بموقع إنستجرام، ووجهت لها رسالة قائلة: "وحشتيني يا أمي ربنا يرحمك ويجعلك من أهل جنته.. علمتني كتير وربتيني أحسن تربية، ربنا ميحرمنيش لا من برك ولا من رضاكي أسألكم الفاتحة والدعاء لأمي ولكل من رحلوا عنا".

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وتجسد يسرا فى مسلسل "دهب عيرة" شخصية "عهد" التى تمتلك مصنع ملابس، وتنشغل دائماً بحل مشاكل أخواتها فى العمل وتهمل ابنها "هشام" الذى يجسد دوره الفنان الشاب خالد أنور، وهو شاب جامعى حتى يلجأ لتعاطى المخدرات ويصبح مدمنا، وتتطور الأحداث بين يسرا وعائلتها فى إطار اجتماعى مشوق.

مسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك فى بطولته إلى جانب يسرا كلا من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، جومانا مراد، بيومى فؤاد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى وتيام مصطفى قمر وعدد آخر من الفنانين.

وتعود يسرا بـ"دهب عيرة" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمرزهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن، أمين جمال، عبد الله أبو بكر وإبراهيم محسن وإخراج محمد على.