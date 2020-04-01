شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثل أندرو جاك أحد أبطال Star Wars بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن موقع مترو عن وفاة أندرو جاك أحد أبطال فيلم Star Wars بسبب فيروس كورونا وهو واحد من أشهر مدربي اللهجات إضافة إلي مشاركته بالتمثيل في العديد من الأفلام منها فيلم بات مان الجديد وغيرها من الأعمال.
وفاة أندرو جاك ليست الأولى بين الفنانين بسبب كورونا، حيث توفي الممثل الكوميدي الياباني الشهير كين شيمورا بشكل مأساوي عن عمر يناهز السبعين بعد أن عانى من مضاعفات فيروس كورونا، كما توفى الممثل الأمريكى العالمى مارك بلوم، من مضاعفات إصابته بالفيروسات التاجية كورونا المستجد "كوفيد 19”،ايضا والذى رحل عن يناهز 69 عامًا، وقد كان بلوم معروفًا بمشاركته فى أفلام مثل "Desperately Seeking Susan" و""Crocodile Dundee، بالإضافة إلى مجموعة من مسرحيات Broadway والإنتاج المسرحى والأعمال التلفزيونية.
وجاءت أخبار وفاة بلوم بعد الإعلان، عن وفاة الكاتب المسرحى برودواى تيرينس ماكنالى، وكان قد ظهر بلوم" لأول مرة فى برودواى، عام 1977 فى فيلم "The Merchant"، كما ظهر فى أعمال منها "Lost in Yonkers" و"The Best Man"، فيما كان آخر ظهور له على كان عام 2013 فى "The Assembled Parties".
وظل مارك بلوم ممثل حتى النهاية، حيث كان آخر ظهور له خارج برودواى فى "Fern Hill" فى سبتمبر، ويقول التقرير إنه على الشاشة الفضية، كان معروفًا بـ"Crocodile Dundee" و"Desperately des Susan" و"Shattered Glass"، كما كان عنصرًا أساسيًا فى التلفزيون، بما فى ذلك دور حديث فى فيلم "you" بصفته مالك مكتبة Moody، وقد ظهر أيضًا فى "Fraiser" و"Hulu's" وMozart in the Jungle وHBO's "The Sopranos.
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