شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أدم عن چورچ سيدهم : شخص طيب بالفطرة ومسالم لأبعد الحدود والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الفنان أحمد أدم عن حبه الشديد للراحل چورچ سيدهم ، وقال خلال إستضافته ببرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة ON للإعلامى خالد أبو بكر، : كنت أعشقه منذ صغرى، وكل جيلي في سن معين كان چورچ سيدهم بالنسبة له هو رقم واحد ، فهو كوميديان من العيار الثقيل، وأعماله في الثلاثي محفورة في أذهاننا.
وأضاف آدم قائلا :"قد سنحت لي الفرصة أن أعمل معه في مسرحية "نشنت ياناصح"، لمدة عامان ، وأكتشفت شخصية هذا الرجل العظيم ، فهو طيب جدا ومسالم ، وطيبته هي طيبة فطرية ولديه حسن نيه تجاه الجميع، وتقاربنا من بعضنا البعض خلال فترة المسرحية ، حتي وصلت علاقتنا إنه عندما يسأل عن أي أمر يقول أسألوا أحمد أدم وانا موافق علي رأيه ، رحمة الله علي هذه الشخصية التي لن تتكرر.
وتابع أدم قائلا :" للأسف هناك بعض النجوم الذين مكثوا في بيوتهم ولم يعملوا منذ فترة طويلة ، ويعود ذلك لأسباب كثيرة أهمها ضعف الإنتاج في المسلسلات والأفلام ، فاليوم نحن ننتج خمسة عشر فيلم فقط ، وللأسف من الصعب أن يفصح الفنان عن ذلك ، لأن لا أحد سيصدقه ، لكن الحقيقة أن الفن عمل غير مضمون ، فأنا أتذكر أن في أول مشواري الفني كنت موظف بأحد الشركات وظللت أفكر طيلة سبع سنوات في تقديم إستقالتي ، وذلك لأنني كنت أؤمن جدا بأن العمل في الفن ليس مضمونا .
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