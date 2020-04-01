شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أدم عن تجربة مسرح مصر : أمر مش سهل وفيه ناس مابتحبنيش بس بتحب القرموطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أحمد أدم خلال إستضافته في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامى خالد أبو بكر، والمذاع على قناة ON ، إن شخصية القرموطى من الشخصيات القريبة إلي قلوب الكثير من الناس ، حتي البعض الذى لا يحب أحمد أدم وأعماله فهو يحب شخصية القرموطى.

وأضاف آدم قائلا: في البداية كنت أقلد شخصية القرموطي لأصدقائى علي القهوة، وهى شخصية الرجل الذي يظهر أنه يفهم كل شيء وهو في الحقيقة لا يفهم أى شيء ، وكانوا أصدقائي يستمتعون بهذه الشخصية للغاية، وعندما عملت مع الأستاذ أحمد بدر الدين فى حلقات مسلسل "سر الأرض": كنت أمثل بشخصيتي العادية لمدة أربع حلقات، حتي قام أحد أبطال المسلسل بحادثة علي الطريق وطلب منى المخرج أحمد بدر الدين بعمل شخصية القرموطي مكانه، وهنا أصابني الإحباط فشعرت أنني سوف أحرق هذه الشخصية فى "سر الأرض"، فكان طموحي أن أقدمها بشكل مختلف، ولكني أمتثلت لكلامه وقدمتها، وتفاجئت بردود الأفعال فقد نجحت نجاحا ساحقا فى سر الأرض.

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وأضاف في المعتاد لا أحب أن أشاهد نفسي حين أمثل ، ولكن أفعل ذلك فقط عند مشاهدتي لشخصية القرموطي فأنا أشعر أنني أشاهد شخص مختلف ، فقد تفننت في هذه الشخصية بأن أقدمها بشكل مختلف في حركة جسمى ومظهرى العام .

وعن تجربة مسرح مصر قال ، أنا أحب جميع أبطال مسرح مصر وكلهم ممثلين من العيار الثقيل ، مثل مصطفي خاطر وعلي ربيع وأس أس والمرغني ، وبالمناسبة هم أصدقائي ، ولكني كنت ضد الفكرة نفسها ، فكيف لممثل أن يقدم مسرحية كل أسبوع ، الأمر ليس سهلا نهائيا ، وهذا ماقلته لهم ، لأن هذا الأمر سيجبر الممثل علي تكرار نفسه شاء أم أبا .