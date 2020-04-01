شكرا لقرائتكم خبر عن "مساء الخير وبإذن الله هتعدى على الخير".. أول فيديو لـ"صلاح عبد الله" على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان صلاح عبد الله إلى تطبيق "تيك توك"، مثل غيرها من النجوم فى الفن والرياضة، خلال الفترة الماضية، حيث شغل وقت فراغهم فى العزل المنزلى الذى تفرضه إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وقال الفنان صلاح عبد الله، في أول فيديو له عبر موقع تيك توك، قائلاً :"مساء الخير وبأذن الله هتعدى على الخير.. وبكرة وبعد بالكتير كلنا نقول يلا حصل خير".

@salahabdallah123 ##يلا_حصل_خير_ان_شاءالله ##حسابي_الرسمي علي ##تيك_توك ##صلاح_عبدالله ##tiktok ##tiktokegypt ##celebrity ##خليك_في_البيت♬ الصوت الأصلي - salahabdallah123

يشار إلى أن النجم الكبير صلاح عبد الله، شارك متابعيه وجمهوره، بمقطع فيديو جديد له نشره عبر انستجرام، ضمن حملته التي أطلقها بعنوان "في البيت خليكم وصاصا هيسليكم"، لحث المواطنين على البقاء داخل منازلهم لحين الانتهاء من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



صلاح عبد الله

وظهر الفنان صلاح عبد الله، في مقطع الفيديو وهو يلقي قصيدة جديدة جاءت كالأتي" يا صاحبي كلك نظر، الحذر ما يمنع قدر، بس الحذر واجب، ولابد وقت وقت الخظر نعمل الواجب، يمكن ساعتها القدر يعمل معانا الواجب".

وكان الفنان صلاح عبد الله، أعلن مؤخرا قبوله دعوة تحدى الخير وتكفله بـ100 أسرة، حيث تواصل مع مندوب جمعية رسالة لدعم 50 أسرة، كما أنه تواصل أيضا مع نقيب المهن السينمائية الدكتور أشرف زكى لدعم 50 أسرة اخرى من زملائه الفنانين الذين يعانون الظروف الصعبة.

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وقال الفنان صلاح عبد الله عبر حسابه بموقع تويتر: "تحدى الخير هشارك فى التحدى من غير تحدى بل بقبول دعوة المشاركة فى عمل الواجب وبدعوة كل زملائى القادرين للمشاركة، وبالفعل تواصلت مع مندوب رسالة لدعم 50 أسرة وسأتواصل مع نقيبنا لدعم 50 أسرة من زملائى اللى ظروفهم صعبة ويقيناً بالالتزام بكل قرارات حكومتنا ستنتصر الأمة على هذه الغُمة".