شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد آدم : الفن بعد كورونا هيتيغر وهيركز على الجانب الإنسانى من حياتنا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان أحمد آدم خلال إستضافته في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامى خالد أبو بكر، والمذاع على قناة ON أن الفن بعد أزمة كورونا سيكون له زاوية مختلفة ، حيث سيكون كل تركيزه على الجانب الإنساني من حياتنا ، كما ستتغير بعض السلوكيات لدينا ولدي العالم أجمع ، وسيكون هناك تناغم بين شعوب العالم .
وأضاف آدم قائلا : أعتقد أن مكوث الرجل في البيت هذه الفترة ستكون تربة خصبة للمؤلفين لإستلهام مشاهد كوميدية كثيرة ، فاليوم كل أمنياتنا كرجال أن تطلب منا زوجاتنا إلقاء القمامة في الشارع .
وعن الشوارع في مصر في ساعات الحظر قال آدم، الشوارع مبهرة في ساعات الحظر ، فنحن لم نري هذا المنظر سوي في التلفزيون ، فعند مجيء اليوم إلي الإستديو خلال ساعات الحظر شعرت وكأن الشوارع سعيدة ، فهي بالفعل كانت مستاءة مما نفعله بها.
وأضاف آدم توقيت الحظر من الحكومة كان توقيت مثالي فبالرغم من مطالبة الكثير به إلا أنه إذا جاء قبل هذا الموعد كان سيخلق حالة من الرعب في قلوب الناس ، واعتقد أن من يطالب بحظر كامل ليس علي وعي كامل بالشارع المصري ، فنحن بهذه القرارات عرفنا قيمة حكومتنا وأدعو الجميع أن يلتزم بالبيت ولا يخرج إلا للضرورة.
وقال آدم فى بداية الحلقة، إنه كان من المفترض أن يبدأ تصوير فيلمه الجديد خلال الأيام السابقة ولكنه توقف بسبب الظروف التي تمر بها البلاد بل والعالم أجمع.
وأضاف آدم، أما عن يومى خلال الحظر، فقد حدثت لغبطة في ترتيبه ، فأصبحت أنام في الساعة الخامسة فجرا وأستقيظ مبكرا ، وأقضي باقي الوقت في القراءة التي كنت أمارسها خلال شهر رمضان فقط ، كذلك أتابع الأخبار أول بأول، وأشاهد الأفلام المحببة لى منها أعمال توم هانكس ، كذلك فيلم "الإرهاب الكباب"، الذي يتضح فيه شخصية المواطن المصرى، كما أعشق مشاهدة فيلم "شاطيء المرح" لـ حسن يوسف ونجاة فأنا من المتيمين بنجاة.
وأكد أدم خلال حديثه على إعجابه الشديد بدور الحكومة في الأحداث الحالية وقال أستطاعت أن تدير الأزمة بكل إحترافية لذلك نحن أقل عدد إصابات ووفيات مقارنة بباقي الدول ، وأتمني أن يمر هذا الأسبوع علي خير، كذلك سعيد بإلتزام الجميع بالحظر ، فالشعب المصري قادر علي التكيف مع كل الظروف ويستطيع أن يصنع الضحكة من أصعب المواقف.
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