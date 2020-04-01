أسما شريف منير أنيقة ومجدي كامل بصحبة مها أحمد.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أسما منير

نشرت المذيعة أسما شريف منير، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة.

وفاء عامر

نشرت الفنانة وفاء عامر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها داخل منزلها.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها.

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

بسمة بوسيل

نشرت الفنانة بسمة بوسيل، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها

مجدي كامل

نشر الفنان مجدي كامل، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بزوجته الفنانة مها أحمد.

محمود العسيلي

نشر الفنان محمود العسيلي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له علق عليها: "ولسه".

شيري عادل

نشرت الفنانة شيري عادل، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلة طبيعية بدون مكياج.

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة صيفية.

دانييلا رحمة

نشرت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان أنيق.