صور وفيديو| شريف منير يطبخ ونسرين طافش تقلد.. نجوم الفن في العزل المنزلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتيت- بهيرة فودة:

حرص عدد كبير من النجوم على إظهار حالتهم خلال فترة العزل المنزلي، بعد أن التزموا بإرشادات وزارة الصحة المصرية بالتزام البيوت، لأسبوعين تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

الخليج 365 يرصد لكم تفاصيل يوميات بعض النجوم خلال فترة العزل.

سيرين عبدالنور

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيه وهي تعد مجموعة من الفواكه، لتقوية المناعة، من داخل مطبخها، وعلقت: "سمعوا شو بنق، خليك في البيت".

ريهام أيمن

كما نشرت الفنانة ريهام أيمن صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل سيارتها وهي تتناول كوب من القهوة، وعلقت: "بما إن مفيش حد قدام البيت خالص قلت أشرب قهوة في العربية واسمع مزيكا واعتبرها خروجة".

نسريين طافش

فيما نشاركت الفنانة السورية نسرين طافش جمهورها بمقطع فيديوكوميدي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيه وهي تقلد أحد المشاهد الكوميدية للفنان محمد هنيدي.

وعلقت طافش :" حاسة حالي بفلم اكشن بهال عشرين عشرين حمااااس وسسبنس ودراما وجد أحداث غير متوقعة.. المهم نضل ملتزمين بالقواعد الصحية و نضل بالبيت حبايبي، تابعوني على حسابي الوحيد الموثق على تيك توك لنتسلى ونضحك ونجن ونقضي على النكد".

Advertisements

شريف منير

شارك الفنان شريف منير جمهوره بمقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر "منير" في الفيديو وهو يطبخ "بيض بالبسطرمة"، من داخل منزله، وعلق : "بيض بالبسطرمة والبصل والفلفل الأخضر الحراق".

ميس حمدان

نشرت الفنانة ميس حمادة مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيه وهي ترقص على إحدى الأغاني الأجنبية، وعلقت: "أنا كده بسلي نفسي في الحظر في وسط سيشن الرياضة الصبح والملل على وشي زي منتو شايفين، انتو بتسلو نفسكو ازاي؟".

أحمد حاتم

شارك الفنان أحمد حاتم جمهوره بمقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر "حاتم" في الفيديو، بـ"مريلة" الطبخ، من داخل مطبخ منزله، حاملا في يده "صينية طعام"، وقال :"تستاهل بوقك، يا أنا يا انتي في البيت دا".

وعلق أحمد حاتم: "تحية لكل أم وكل أب وزوجة وزوج وأي حد بيطبخ والله، أنا مش طايق المريلة الصفرة دي، خليك في البيت".