نبيل الحلفاوي عن كورونا: "ليس لها من دون الله كاشفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر تغريدة يعلق بها على انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19". وكتب الحلفاوي: "كائن لا يرى بالعين طايح في البشرية بلا رحمة، مبهدل أقوى الدول أكتر من أضعفها، أغلق المساجد والكنائس والصناعة والتجارة، يفتك بالأرواح وبالاقتصاد العالمي، فرق بين أقرب الأحباء. بل وحولهم لمصدر تهديد محذرا من زيارة الأبناء لآبائهم وأمهاتهم. إحساس مر قاسٍ، ليس لها من دون الله كاشفة". وتعاقد الفنان نبيل الحلفاوي على بطولة مسلسل "القاهرة كابول" من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام علي وبطولة طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب وخالد الصاوي.

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