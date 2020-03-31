رامي صبري يناشد جمهوره عدم الخروج عبر التيك توك

نشر الفنان رامي صبري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي " تيك توك " فيديو جديد له.وقال رامي صبري في الفيديو: "يا جماعة دا انا خاصمت الشوارع اللى مشينا فيها علشان هي تبقالى وارتاح من الالام.. متنزلوش بقى كفاية نزول".

يشار إلى أن أغنية "حياتي مش تمام" للفنان رامي صبري، حققت 6 ملايين و290 ألف مشاهدة، على موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد طرحها عبر قناته الرسمية في 13 فبراير الماضي.

"حياتي مش تمام" كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي جلال الحمداوي، وتريات: تامر غنيم، ومهندس صوت: محمد عدس - محمد اسماعيل - سادو، وتم التسجيل بإستوديوهات صوت الحب، وإنتاج أر ميوزك بروداكشن 2020.

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