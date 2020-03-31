شكرا لقرائتكم خبر عن بطلا المسلسل الأسبانى La Casa De Papel يوجهان رسالة للمصريين :أبقوا أقوياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتبقى أيام قليلة على طرح الموسم الرابع لـ المسلسل الأسبانى المنتظر، La casa de papel، ووجه بطلا العمل ألبا فوريس التى تلعب دور نيروبى، وداركو بيريك الذى يلعب دور هلسنكى، رسالة للجمهور المصرى الذى يتابعهم من خلال شبكة نيتفلكس، وتضمنت الرسالة "لكل متابعينا فى مصر، أبقوا أقوياء، وابقوا أمنين".

وأضافوا " واستمتعوا بالموسم الرابع الجديد من La Casa De Papel"، واختتم الثنائى رسالتهما بـ " إن شاء الله" باللغة العربية.



La Casa De Papel

على أن يحتوى الموسم الجديد من العمل على 8 حلقات تطرح دفعة واحدة على الشبكة.

وفى سياق متصل حصل المسلسل الإسباني الشهير La Casa De Papel، على المركز الأول في تصنيف أكثر المسلسلات مشاهدة خلال عام 2019، وفقاً للتقرير البياني الذي أصدرته الشبكة الأمريكية نتفليكس، في بريطانيا.

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وشمل التقرير البياني الذي أصدرته الشبكة الأمريكية، المواسم الثلاثة التي عرضتها نتفليكس للمسلسل الحائز على تقييم 8.5 عبر موقع IMDB، والذي تم تصنيفه كأكثر عمل درامي تم مشاهدته بناءً على عدد المشاهدات لأول دقيقتين من الحلقة خلال أول 28 يوم من عرضه عبر الشبكة.

وبدأت الحملة الترويجية للموسم الجديد المقرر عرضه يوم 3 إبريل المقبل، عبر شبكة قنوات نتفليكس، من مدينة ساوبولو البرازيلية والتي حضر فيها أغلبية طاقم عمل المسلسل في مقدمتهم "البروفيسور"، وشهدت غياب الممثل جيمي لورينتي، ومن ثم الانتقال لمدن عديدة للترويج للموسم الجديد الذي سيأتي في 8 حلقات.

مسلسل La Casa De Papel تم طرح أولى حلقات الموسم الأول منه فى 2 مايو من عام 2017، ودار حول "البروفيسور" الذى قام بلم شمل مجموعة من أمهر اللصوص فى المدينة، لكى يُكون منهم مجموعة لسرقة البنك الإسبانى المركزى، وبحسب المسلسل فإن اخفاء شخصيتهم استخدمت العصابة ماسك "دالي" لعدم الكشف عن اشخصاهم أثناء سيطرتهم على البنك، ومن ثم أصبح الماسك ذو طابع يُشير إلى التحدى والاحتراف، ومع انقلاب أحداث المسلسل، تحمس بعض من الجمهور المتابع للمسلسل بسبب ذكاء قائدهم الفائق "البروفيسور".