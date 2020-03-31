شكرا لقرائتكم خبر عن القاعدة والفراغ يعملوا أكتر من كدة.. فيديو كوميدى جديد لـ هيدى كرم على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاول العديد من الفنانين شغل أوقاتهم خلال فترة الحجر المنزلى للوقاية من فيروس كورونا، من خلال تصوير فيديوهات كوميدية عبر موقع تيك توك، حيث انضمت أمس الفنانة هيدى كرم.

الفنانة هيدى كرم ظهرت اليوم في فيديو جديد على موقع تيك توك، وعلقت: "القاعدة في البيت بقى والفراغ يعملوا اكتر من كدة".

@heidykaram

♬ الصوت الأصلي - adhamdomma Advertisements

وكانت الفنانة هيدي كرم انضمت إلى تطبيق "تيك توك"، مثل غيرها من النجوم والنجمات فى الفن والرياضة، الذين انضموا إلى التطبيق خلال الأيام الماضية، لشغل وقت فراغهم فى العزل المنزلى الذى تفرضه إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

ونشرت هيدي أول فيديو لها عبر حسابها على موقع إنستجرام، وظهرت فيه وهي ترقص علي مهرجان "عود البطل" لحسن شاكوش وعمر كمال، بصحبة شقيقتها، وعلقت على الفيديو: "أول فيديو على تيك توك.. كارثة".

وكانت احتفلت الفنانة هيدى كرم منذ عدة أيام بعيد ميلاد شقيقتها الصغرى "مايان"، بمجموعة صور من طفولتهما، معلقة عليها عبر حسابها على إنستجرام: "عيد ميلاد سعيد لأختى الصغيرة اللطيفة أتمنى أن تحقق كل ما تريده وتستحقه.. أتمنى أن تعيشى بسلام وفرح كل يوم بحياتك وتصلى دائمًا إلى أهدافك.. بارك الله فيكى حبيبتى وبارك حبك.. أحبك بلا نهاية.. يا أحلى واحدة جابها برج الحوت".

وشاركت هيدى كرم فى مسلسل "كلبش 3"، من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين، كما شاركت مع الفنان حسن الرداد فى مسلسل "الزوجة 18".

"كلبش 3" تدور أحداثه حيث يتقدم (سليم الأنصارى) باستقالته من وزارة الداخلية إلى اللواء (جلال خطاب)، ولكن الأخير يعترض بشدة على هذا الطلب، وفي نهاية الأمر وبعد إلحاح يرضخ لطلب الاستقالة، ويتجه (سليم) بعد ذلك لتأسيس شركة أمن، ويشاركه (أكرم صفوان)، لكن فيما بعد تظهر بعض الخلافات بينهما، تتحول إلى عداوة وصراعات.