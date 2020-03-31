شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة فى حفل غنائى على الهواء برعاية وزارة الثقافة.. اعرف تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبث بعد غد الخميس فى التاسعة مساءً على قناة وزارة الثقافة عبر يوتيوب حفل للنجمة أصالة، ومن المقرر أن تقدم أصالة خلال الحفل عددا من الأعمال الغنائية الناجحة التي ما زالت عالقة بأذهان عشاقها بالوطن العربى، أبرزها "يا مجنون" و"ولا تصدق" و"خانات الذكريات" و"بنت أكابر" وغيرها.

من ناحية أخرى تستعد أصالة لتسجيل أغنية جديدة باللهجة الخليجية، تتعاون فيها مع الموزع الموسيقى أحمد عبد العزيز ومهندس الصوت خالد رؤوف، الذى أكد لـ"الخليج 365" أن الأغنية ستكون مفاجأة للجمهور، خاصة أن أصالة ستظهر فيها بشكل جديد ومختلف عن أعمالها السابقة، لافتاً إلى أن تسجيلها سيكون بعد انتهاء الوضع الحالى القائم بسبب أزمة كورونا.

وكانت آخر أعمال الفنانة أصالة كليب "شامخ"، الذى يعد أول أعمالها فى عام 2020، فقد حقق مشاهدات كبيرة عبر موقع "يوتيوب"، ويظهر فى الفيديو مجهود كبير فى تجهيز المكان الذى تم تصوير الكليب به، وبداية تأسيسه، حيث يمتاز "اللوكيشن" بالبساطة الشديدة.

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كانت النجمة أصالة قد طالبت الجمهور بالجلوس فى المنزل وعدم الخروج إلا فى حالة الضرورة القصوى للحفاظ على حياتهم وحياة أسرهم، بسبب فيروس كورونا.

وغردت أصالة، عبر حسابها على تويتر قائلا "يارب تمر المحنة على خير ويارب الناس تقتنع مثل ما أنا مقتنعة بعد ماكنت مالى مصدّقه، إنّه الحلّ الوحيد نقعد بالبيت ونبطّل تجمّعات أرجوكم، بدّنا الحياة تكملّ بأقلّ ألمّ خليك بالبيت