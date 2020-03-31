شكرا لقرائتكم خبر عن "دلوقتى ارتاح" تعاون جديد بين تامر حسنى ووسام عبد المنعم بعد "ناسينى ليه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الموزع الموسيقى وسام عبد المنعم مع النجم تامر حسني، في اغنيتين من ألبومه الجديد، الأولى تحمل اسم "دلوقتى ارتاح"وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان أحمد زعيم، والثانية لم يستقر على اسمها حتى الآن وتحمل طابع البهجة والرومانسية، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، ومن المقرر أن يضم تامر حسنى هذين الأغنيتين لألبومه الجديد، المقرر طرحه فى الصيف المقبل.

ولم تكن المرة الأولى الذى يتعاون فيها وسام عبد المنعم مع تامر حسنى، حيث تعاونا من قبل فى عدة أغاني من ضمنها أغنية "صحيت على صوتها"،"حلو الحلال"، بالإضافة إلى أغنية "ناسيني ليه"، وهى من الأغانى التى حققت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها فى ألبوم "عيش بشوقك".

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كان النجم تامر حسنى قدر طرح مؤخرا ابتهالًا جديدًا لرفع البلاء، من ‏كلمات وألحان تامر حسنى، رؤية موسيقية عبد الرحمن ‏شوقى، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا الذى ‏يعانى منه العالم أجمع.

يذكر أن تامر حسنى قد أعلن عن تأجيل كافة حفلاته المحددة فى شهرى مارس وأبريل 2020، حرصا على السلامة العامة للمجتمع، وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لجمهورية مصر العربية بوقف كافة الحفلات والتجمعات لموجهة فيروس كورونا.

وقال تامر حسنى، عبر صفحته على فيس بوك:"حرصا على السلامة العامة للمجتمع و تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لجمهورية مصر العربية بوقف كافة الحفلات و التجمعات، بشكرهم كل الشكر على هذا القرار السليم حرصا على مصلحة الناس فتم تأجيل كافه الحفلات القادمة و المحددة في كل من شهر مارس و شهر أبريل 2020 و نرجو من الجميع اتخاذ كافه الإجراءات الصحية للحفاظ على سلامة الأفراد و المجتمع..تامر حسني".