شكرا لقرائتكم خبر عن محمد على رزق "بيكبر دماغه" تعليقا على الفترة الحالية..اعرف قال إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استخدم الفنان محمد على رزق إيموشن تغيير ملامح الوجه في تطبيق إنستجرام، لتغيير ملامحه في مقطع فيديو جديد له نشره عبر حسابه الرسمى.

وظهر على رزق في الفيديو الذي نشره وهو بحجمه الطبيعي ومن ثم قام بتغيير ملامح وجه بتكبيرها، وقال: "يا جماعة الفترة اللى جاية صعبة، لازم نستوعب بعض، لازم نكبر دماغنا، شوفتوا أنا كبرت دماغى إزاى لازم تعملوا زيى"، في إشارة للحجر الصحي المنزلي الذي يعيشه الكثيرون داخل منازلهم تجنباً للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن الفنان الشاب محمد علي رزق، منتصف الشهر الماضي، انفصاله عن زوجته سارة فهيم بعد فترة زواج دامت حوالي عاما ونص العام، وكتب رزق علي صفحته على موقع تواصل الاجتماعي فيس بوك: "وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" صدق الله العظيم، أنا انفصلت أنا وسارة.. الحمد لله على كل شىء.. شكراً ليكى كنتى خير زوجة.. دعواتكم ربنا يعوضها خير ويعوضنى خير".

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