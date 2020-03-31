شكرا لقرائتكم خبر عن "قلوبنا بالخير تنبض"..السينمائيين تطلق مبادرة لمساندة أعضائها بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة مبادرة لمساندة أعضائها الذين حالت ظروف التشغيل خلال الفترة الماضية إضافة إلي تأثر ظروف العمل بفيروس كورونا وهي المبادرة التي جاءت تحت عنوان " قلوبنا بالخير تنبض ".

ومن جانبه قال هانى سامى المستشار الإعلامى للنقابة أن تلك المبادرة أنطلقت بدافع رد الجميل لأعضاء النقابة الذين يتعرضون لظروف معيشية قاسية منذ فترة وزادت بفعل بفيروس كورونا مما أثر على هبوط تشغيل الأعضاء بنسبة أكبر وذلك للحث على دعمهم ماديا على حساب صندوق الإعانات لنقابة المهن السينمائية.

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وفى سياق متصل أكد سامى أن المخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين أصدر تعليمات بتلقى الإشتراكات بمختلف أنواعها حتى نهاية أبريل 2020 دون أى غرامات وذلك أيام الأحد إلى الأربعاء من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصراً بمقر النقابة فى 20 شارع عدلى بوسط القاهرة ، وأشار أن القوة الوظيفية للنقابة تسير بمعدلاتها الطبيعية رغم الظروف الحالية وخاصة فى نهاية كل شهر وأول أيام الشهر الجديد لمتابعة صرف.

المعاشات بإشراف مباشر من رئيس النقابة وحل أى أزمة تخص الأعضاء.



