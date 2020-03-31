شكرا لقرائتكم خبر عن "عمال على بطال مالهوش لازمة".. محمد عدوية متحدثا عن قلة ظهوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المطرب محمد عدوية لـ"الخليج 365"، أنه لا يميل إلى الظهور فى البرامج أو الأحداث الفنية إلا إذا تتطلب الأمر ذلك وبشدة، مشيرا إلى أنه لايريد التواجد لمجرد الظهور فقط، ولكن لابد أن يكون لديه عمل فنى جديد أو كليب جارى تصويره، معلقا الظهور باستمرار "عمال على بطال مالهاش لازمة" .

من ناحية أخرى انتهى عدوية مؤخرا من تسجيل تتر البداية والنهائية لمسلسل "اتنين فى الصندوق" من بطولة أوس أوس، وحمدى الميرغنى، أغنية البداية تحمل اسم "قالولنا زمان" من كلمات أحمد عرفان، وألحان محمد أنيس، وتوزيع الموسيقى أحمد العسال، وميكس وماستر ماهر صلاح وجيتار باسم سعيد، أما أغنية النهائية بعنوان "أنا إنسان" من كلمات ياسر حسانين، وألحان محمد عدوية، وتوزيع أحمد العسال، وميكس وماستر خالد رؤوف.

مسلسل "اتنين فى الصندوق" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدى الميرغنى، أوس أوس، نهى عابدين، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدى رفعت، أحمد عبد الله محمود، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى 30 حلقة ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى ويناقش حياة عمال النظافة وإهمال المجتمع لهم.

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وأحيا عدوية مؤخرا حفلا غنائيا ضخما فى مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات مهرجان سوق عكاظ، ورفع الحفل شعار كامل العدد، وقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه التى تفاعل معها جمهوره هناك، ومنها: "يا بنت السلطان، وزحمة يا دنيا زحمة، والطيب أحسن، ودى اللى خدتنى منى، وتقدر تطير من غير جناحات، وأنا تاجك وسلطانك، وست البنات"، وغيرها.

يذكر أن آخر أعمال محمد عدوية كان ألبوم "سكوت خالص"، الذى حقق ردود أفعال إيجابية، وضم 12 أغنية، تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، أبرزهم الشاعر أيمن عز والملحن محمود أنور والموزع نور والعسال وفهد وأحمد العتبانى وشريف بدر، وغيرهم.