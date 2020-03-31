شكرا لقرائتكم خبر عن خايفه من زيادة الوزن.. سيرين عبد النور ماشية بسلطة الفواكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحاول الفنانة سيرين عبد النور، تسلية وقتها في الحجز المنزلى بإعداد وصفات طعام عديدة لعائلتها، وتقوم بمشاركة جمهورها بفيديو أثناء إعدادها الوصفة، ولخوفها من زيادة الوزن خلال جلوسها الدائم فى البيت هذه الفترة، نشرت سيرين فيديو عبر حسابها على إنستجرام، وهى تعد سلطة الفواكة.

واحتفلت الفنانة سيرين عبد النور، بعيد ميلاد نجلها كريستيانو حيث أتم عامين، الأسبوع الماضى مسترجعة ذكرى أول يوم ولادته وكيف غير حياتها، وشاركت سيرين صورة قديمه لها بعد ولادتها عبر حسابها على إنستجرام.

وكتبت سيرين في تهنئتها،"مثل اليوم الله أعطاني نعمة ثانية بعد بنتي تاليا غير كل النعم الله هداني طفل انتظرته كتير وكنت اصلي اغمروا بين ايديي كنت اتخايل كيف رح يكون شكلوا بتذكر كتير اول نظرة منه وأول ضحكة وأول غمرة".

وتابعت،" بحبه حب هو واخته ملهوش وصف ولا حدود صار سنتين يا قلبي وعمري وروحي يا رب عطيه عمر وايام حلوة وصحة وفرح الدنيا كريستيانو رحمة عيد ميلاد ابني".

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وتعد الفنانة سيرين عبد النور واحدة من النجمات اللبنانيات، اللائى نجحن على مستوى الدراما والسينما، أو على مستوى الغناء، حيث ساهم فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، فى معرفة الجمهور المصرى بها.

آخر أعمال سيرين عبد النور كان مسلسل "الديفا" بطولة النجم السعودى يعقوب الفرحان والمطربة بوسي، والإعلامية السعودية مهيرة عبد العزيز ووسام فارس وعدد كبير من الممثلين العرب.

المسلسل يتكون من 8 حلقات، ولا تتخطى كل حلقة منه 10 دقائق فقط، حيث يقدم العمل كواليس حياة الفنانين وتحركاتهم من خلال "حدوته" تتضمن التشويق والإثارة.