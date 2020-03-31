شكرا لقرائتكم خبر عن "المسرح العالمى" يكرم عددا من المسرحيين أبرزهم سامح مهران وحسن عطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مهرجان المسرح العالمى "أون لاين" فى دورته الأولى دورة الراحل جورج سيدهم عن تكريم عدد من الرموز المصرية والعربية عقب انتهاء العرض الأخير فى المهرجان مساء اليوم فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة .

قال الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان إن ختام الدورة الأولى سيشهد تكريم عدد من الرموز المسرحية أون لاين وكذلك توزيع شهادات مشاركة للفرق التى قدمت عروضها فى المهرجان.

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وأضاف أن المكرمين من مصر هم الكاتب المسرحى الكبير د. سامح مهران، الناقد المسرحى الكبير د. حسن عطية ، المهندس عماد بيومى رئيس أمين عام المهرجان، ومن الدول العربية تكريم الناقدة المسرحية الجزائرية، د. جميلة مصطفى مديرة مركز تنظيم وتوزيع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة الجزائرية واالمخرج التونسى نوار الضويوى رئيس مهرجان ربيع الوفاء للمسرح العربى والمخرج العراقى كريم خنجر أ.م.د.معهد الفنون الجميلة بغداد الكرخ ورئيس ومؤسس مهرجان بغداد لمسرح الشارع الدولي و المخرج العراقى د. مهند العميدى الأستاذ بمعهد الفنون الجميلة بمحافظة الديوانية , كذلك المخرج المغربى مروان الجرفى رئيس مهرجان أضواء الخشبة الوطني للمسرح.