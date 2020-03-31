شكرا لقرائتكم خبر عن "البحث عن الذات الإلهية" قضية تتحول إلى فيلم قصير (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض مجموعة الشباب السكندريين تجربة جريئة، بتصوير فيلم قصير بعنوان "البحث عن الذات الإلهية" تلك القضية الفلسفية المعروفة، وحولوها إلى فيلم قصير يتبنى النظرة الإسلامية للقضية، وتولى تأليفها وإخراجها أحمد صحصاح.

الفيلم من بطولة شريف مصطفى، آية الشماوي، إيهاب محمد، إياد ناصر، إبراهيم السعيد، تأليف وإخراج أحمد صحصاح، تصوير كريم الهواري، عبد العزيز المصري، مكساج صوتي نادر حمدي، موسيقى تصويرية هشام رحال، مكياج حبيبة زهران، ألوان عبد الرحمن سمير، مونتاج باسم منصور، تصميم مروة صالح، محمد عيسي ، غناء محمد نشأت.

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الفيلم يدور حول قصة شاب في منتصف العشرينات بكلية الهندسة متعلق بأبيه تأخذه الحياة و لا يعي ماهية الأشياء من حوله يتوفى أبيه و يصبح رب البيت من بعد وفاته، معتدل دينياً و ميسور اجتماعياً يتغير منظوره للحياة من بعد وفاة أبيه، يأخذه طريق التدين إلى التشدد والاهتمام بمظهر الدين الخارجي، فيقع له حادث سيارة كادت تؤدي إلى موته فيخرج منها متغيرا وتختلف رؤيته للأشياء سائلاً نفسه بماذا قصرت نحو الله أو عائلتي ؟ فيأخذه البحث عن الذات الإلهية ومعرفة حب الله الكامل بخالص قلبه ويقوده بحثه إلى الاهتمام الكامل الواعي بالأشياء والأحداث.