شكرا لقرائتكم خبر عن مونتاج الحلقات الأولى من مسلسل "بـ 100 وش" بالتزامن مع التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرضت المخرجة كاملة أبو ذكرى حالة الطوارئ على مسلسل بـ 100 وش" للنجمة نيللى كريم وآسر ياسين، المقرر عرضه في رمضان المقبل، حيث تتابع حالياً إجراء عمليات مونتاج الحلقات الأولى من العمل، الذى يكتبه أحمد وائل وعمرو الدالى، بالتزامن مع التصوير، وذلك ليكون المسلسل جاهز للعرض خلال الأيام المقبلة، لاسيما أن شهر رمضان يتبقى له 25 يوماً على أقصى تقدير.

وفى سياق متصل، كثفت كاملة عدد ساعات التصوير، مع التشديد على الإجراءات الاحترازية وتعقيم معدات التصوير، وجميع الأغراض التي يستعملها فريق العمل، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير مواقع التصوير التي تشرف عليها شركة انتاج العدل جروب بنفسها .

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء" كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث ، مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.، ويعد المسلسل شراكة بين المتحدة للخدمات الإعلامية وبين العدل جروب .

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وتعود كاملة أبو ذكرى للعمل مع نيللى كريم مرة أخرى بعد غياب 3 سنوات، حيث قدما آخر عمل جمعهما وهو فيلم "يوم للستات" تأليف هناء عطية، وشارك فى بطولته إلهام شاهين، أحمد الفيشاوى، محمود حميدة، فاروق الفيشاوى، هالة صدقى، اياد نصار، ناهد السباعى، أحمد داود، شيماء سيف، رجاء حسين وعرض الفيلم فى مهرجان القاهرة السينمائى وقتها‪.