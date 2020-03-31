حفل أون لاين لمدحت صالح عبر قناة وزارة الثقافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

يطل الفنان مدحت صالح في حفل أون لاين يوم الأحد المقبل في التاسعة مساء،عبر قناة وزارة الثقافة الرسمية على يوتيوب، في إطار خطة الوزارة لدعم الجلوس في المنزل لمواجهة فيروس كورونا.

ويقدم مدحت صالح خلال الحفل باقة من أبرز أغانيه والأغاني التي اشتهر بأدائها، مثل "كوكب تاني"، "المليونيرات"، "جاى على نفسك"، "قلب واحد"، و"ثلاث سلامات" وأغانى ألبومه الأخير "بنت القلب"، الذى يضم أغانى "زى مانت عايز"، "عليك إحساس"، "هم الحبايب"، "بنت القلب".

وطرح الفنان الكبير مدحت صالح مؤخرا، أغاني ألبومه الجديد "بنت القلب"، والذي تعاون به مع الشاعر بهاء الدين محمد.