تحلم بالأوسكار وأبو تريكة حقق حلم حياتها وهاجموها بسبب الحجاب.. معلومات عن سارة درزاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

في 31 مارس 1992، ولدت الفنانة الشابة سارة درزاوي، التي بدأت حياتها الفنية في تياترو مصر مع الفنان أشرف عبدالباقي، الذي كان يُعرض على قناة الحياة وقتها، وكانت وقتها تظهر بالحجاب، ثم انتقلت مع فرقة عبدالباقي لمسرح مصر، الذي ظل يعرض لسبع مواسم محققا نجاحا كبيرا، كما شاركت مع بعض نجوم مسرح مصر في برنامج "جد جدا" مع أشرف عبدالباقي.

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن سارة درزاوي:

- بدأت التمثيل في المرحلة الثانوية بمحض الصدفة، بعدما عرض عليها أحد زملائها القيام ببطولة عمل مسرحي في مسرح المدرسة، ومن هنا اكتشفت موهبتها التمثيلية.

- ظلت تدرس في كلية العلوم، ترسب وتنجح مدة خمس سنوات، تلبية لرغبة عائلتها.

- قررت التحويل إلى كلية الآداب قسم "نقد ودراما مسرح"، وأبلغت عائلتها أنها ستصبح معيدة بها، وكان ترتيبها الأولى على الدفعة منذ السنة الأولى، وتم تعيينها معيدة بالكلية.

- وعن علاقتها بتياترو مصر، قالت إن بدايتها كانت بعد عملها هي ومصطفى خاطر مع "شيزلونج"، وتقديم عدد من الأعمال المسرحية التي لاقت صدى جيدا، وحضر واحد منها الفنان أشرف عبدالباقي وأعجب بأدائهما.

- بعد هذا العرض، اتصل بها مصطفى خاطر يقول لها إن الأستاذ أشرف عبدالباقي يريد أن يلتقي بهما من أجل عمل برنامج بعنوان "جد جدا"، كانا يقدمان فيه اسكتشات تمثيلية ضمن حلقة البرنامج.

- ظهرت في بداية عروض تياترو مصر بالحجاب، ثم تخلت عن الحجاب في بقية عروض مسرح مصر.

- تعرضت سارة لحملات مضايقة على الإنترنت بسبب قرار خلع الحجاب، لكنها صرحت أن قرارها حرية شخصية ولا تتقبل أي انتقاد حول الموضوع طالبة من الجمهور التركيز على فنها وانتقاد أدائها التمثيلي فقط.

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- بعد زواج حمدي الميرغني من زميلته في مسرح مصر إسراء عبدالفتاح، وبعدها قدمت سارة درزاوي ومحمد أنور معا مشهدا رومانسيا ضمن أحد عروض "مسرح مصر" انتشرت شائعات حول ارتباطهما العاطفي، الأمر الذي نفاه الطرفان، ولنفي هذه الشائعة نشر أنور في أحد أعياد ميلاد سارة: "صورة تجمعه بسارة عبر حسابه في موقع إنستجرام، وكتب لها: "كل سنة وأنت طيبة وعقبال مليون سنة، ويارب تتجوزي بقي عشان الناس تصدق إننا مش مرتبطين والله.. الممثل محمد أنور وزميلته سارة درزاوي".

- في سنة 2018، نشرت تغريدة كتبت فيها: "إن أبو تريكة لما يشوفني وهو في الاستوديو ويعرفني ويشاورلي ويسلم عليا.. ولما يخلص يقولي استني عقبال الناس ما تتصور.. وبعدين يسيب الناس ويجي يسلم عليا بنفسه.. يبقي أتمنى ايه تاني.. حلم اتحقق بأكتر مما كنت أتخيل.. الحمد ليك يا رب، أبو تريكة يا محترم يا ماجيكو هتفضل في القلب دايما من أهم وأسعد أيام حياتي".

- ومؤخرا تعرضت للإيقاف من نقابة المهن التمثيلية، قبل أن يتم تسوية الأمر، تطبيقاً لقرارات نقابة الممثلين، التي أكدت فيها معاقبة كل من يشارك في عمل فني دون الحصول على تصريح بالعمل من النقابة، ما لم يكن عضواً فيها، وكان الإيقاف بسبب مشاركتها في مسلسل "ونسني" والمقرر له أن يعرض في رمضان المقبل، دون الحصول على تصريح من النقابة.

- تحلم سارة بالمشاركة في عمل فني يشارك في الأوسكار والحصول على جائزة أفضل ممثلة، مشيرة إلى أن المشاركة في هذا الكرنفال السينمائي العالمي الهام أهم طموحاتها.

